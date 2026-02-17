◇サッカー・アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）神戸0―1ジョホール（2026年2月17日スルタン・イブラヒム・スタジアム）神戸はアウェーでジョホール（マレーシア）に0―1で敗れた。2位後退となった。1位は町田で、3位の広島までJクラブがトップ3を独占した。「ここに来ている選手たちにとっては大事な一戦。ただ試合をしに来たわけではなくて、このアウェーに勝ちに来たということをピッチの上で見せたい