神田外語大の興梠一郎教授とノンフィクション作家の安田峰俊氏が１７日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、中国の「越境弾圧」を議論した。安田氏は、中国国外に逃れた民主活動家らに対して、「（中国当局による）弾圧が行われている」と指摘。「日本でも、（活動家らの）自宅に黒シャツを着た男たちが来て、『お前は罪を犯している』とわめき立てたと聞いた」などと説明し、世界各地で嫌がらせの事例が起きていると強調