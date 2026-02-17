17日夜、神奈川県横浜市の住宅街で住宅5棟を焼く火事がありました。この火事で男性1人がケガをしているということです。火事が起きた横浜市鶴見区の現場近くから中継です。このあたりは坂の多い場所ですが、今いる位置より低い場所から消防隊員による消火活動が行われています。現在も白い煙が上がっています。先ほどまではすぐ近くに火が燃えているのが確認できたのですが、消防隊員の消火活動により、現在は火は確認できません。