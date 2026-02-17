◆アジアチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）▽東地区１次リーグ第８戦ジョホール１―０神戸（１７日、マレーシア・スルタンイブラヒムスタジアム）第７戦終了時点で首位だった神戸は、アウェーでジョホールに敗れ、暫定２位となった。すでに町田、広島とともに１次リーグ突破を決めていた神戸は、前試合から中３日でのアウェー戦。新任のミヒャエル・スキッベ監督がターンオーバー制を敷き、Ｊ１百年構想リーグ第２