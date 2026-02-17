◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１７日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、世界ランキング５位の日本は、同９位のイタリアと対戦。今大会初めて、小林未奈を小谷優奈に代わり、２人目に投げるセカンドに起用した。負けると準決勝進出を逃すことが確定する１戦で、日本は前半第５エンド（Ｅ）を終わって、４−４と同点。第４Ｅは、イタリアが有利な後攻。イタリアがストーン（