◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・複合（１７日、イタリア・テーゼロ距離競技場）【バルディフィエメ（イタリア）１７日＝松末守司】個人ラージヒルの後半距離（１０キロ）が行われ、トップから１分５０秒差の１９位から出た３大会連続メダルのベテラン渡部暁斗（北野建設）は、１９位で五輪の個人戦ラストランを終えた。スタート前からメダル圏内は難しい位置。「最後まで走りきろう」と心に決めて挑んだレ