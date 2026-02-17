本日スイスのジュネーブで米国と協議を行ったアラグチ・イラン外相の発言が伝わっており、「一連の基本原則で全般的な合意に至った」と述べている。 ・米国と真剣で建設的な交渉行った。 ・一連の基本原則で全般的な合意に至った。 ・米国との交渉は良好な進展。