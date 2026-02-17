きょうの為替市場、ドル高の動きが優勢となる中、ドル円はロンドン時間に戻り売りに押され、一時１５２円台に再び下落した。ただ、ドル高の流れもあり、１５２円台に入ると買い戻しも出て１５３円台半ばに戻す展開。 イラン情勢を警戒して為替市場ではドル高が広がっているが、それ以上に円が買われていた。円への逃避買いが出ているほか、本日の日本国債の入札が無難に消化されたことも円の支援材料になっているとものと見