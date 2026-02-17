■ミラノ・コルティナオリンピック™スピードスケート男子パシュート順位決定戦（17日、ミラノ・スピードスケートスタジアム）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会の過去最多メダル「18」に並ぶスピードスケート男子パシュートの順位決定戦が17日に行われ、日本は山田和哉（24、ウェルネット）、佐々木翔夢（20、明治大）、蟻戸一永（23、ウェルネット）の布陣で臨み、3