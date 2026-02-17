きょう（17日）夜、横浜市鶴見区で住宅5棟が焼ける火事があり、80代の男性が軽いけがをしました。午後7時半ごろ、鶴見区上の宮で「住宅から煙と爆発音がありました」と近所に住む人から119番通報がありました。消防車およそ40台が出動し、火は午後10時15分ごろに消し止められましたが、80代の男性が足に軽いけがをして病院に運ばれました。この火事であわせて5棟が焼けていて、警察と消防は火が出た原因を調べています。