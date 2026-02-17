■ミラノ・コルティナオリンピック™スピードスケート女子パシュート準決勝（17日、ミラノ・スピードスケートスタジアム）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会の過去最多メダル「18」に並ぶスピードスケート女子パシュートの準決勝が17日に行われ、日本は郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）、佐藤綾乃（29、ANA）、堀川桃香（22、富士急行）の布陣で挑んだが、オラ