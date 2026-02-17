◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子団体パシュート 準決勝(大会12日目/現地17日)日本は準決勝でオランダと接戦の末に敗退。3位決定戦へ進むことになりました。郄木美帆選手、佐藤綾乃選手、堀川桃香選手の布陣で臨んだ日本。レースは序盤こそ先行するも、中盤からはオランダを追いかける展開になります。しかしラスト1周の時点で日本が逆転します。その後決勝進出まで残り半周としていましたが