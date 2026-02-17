ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が17日、ユニホーム姿を初披露した。この日は公式写真撮影日であるフォトデーで、背番号「5」のユニホーム姿で登場。和やかな雰囲気の中、試合の日に球場で流れる自己紹介VTRなどを撮影した。