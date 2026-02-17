カタール・オープン大会期間：2026年2月16日～2026年2月22日開催地：カタール ドーハコート：ハード（屋外）結果：[望月 慎太郎] 1 - 2 [カレン カチャノフ] 試合の詳細データはこちら≫ カタール・オープン第2日がカタール ドーハで行われ、男子シングルス1回戦で、望月 慎太郎と第7シードのカレン カチャノフが対戦した。第1セットはカレ