2月24日（火）よる10時放送＜出演者＞せいや（霜降り明星）藤井貴彦ヒコロヒー＜スタジオゲスト＞吉澤閑也（Travis Japan）みちょぱLiLiCo＜ＶＴＲ出演＞カナメストーンかが屋田丸りさきしたかの