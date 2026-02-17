◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日カーリング女子1次リーグ日本−イタリア（2026年2月17日コルティナ・カーリング競技場）日本代表フォルティウス（世界ランク5位）は1次リーグ第7戦でイタリア（同9位）と対戦。1勝5敗で並ぶ開催国イタリアとの一戦。会場内にイタリアコールが沸き起こる中、4−4で折り返した。6試合を終えて1勝5敗と負け越しが決まっている日本代表フォルティウスは、初出場となる小林未奈をセカン