【ドバイ＝吉形祐司、ワシントン＝池田慶太】米国とイランの高官協議が１７日、スイスのジュネーブで開かれた。イランのアッバス・アラグチ外相は協議終了後、国営テレビに対し、協議の進め方の原則について共通認識に達し、今後、双方が合意文書案を作成して提示し合うことを明らかにした。次回の協議日程は、双方の案の提示後に決定するとしている。協議は、米軍が昨年６月にイランの核施設を攻撃して以降、今月６日に続いて