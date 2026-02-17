BMSGからの発表です。【ABEMA】株式会社BMSGからのお知らせ「新経営体制への移行およびガバナンス体制の強化に関するお知らせ︱取締役COO・社外取締役候補者の決定およびリスクコンプライアンス室の設置について株式会社BMSGは、2025年12月25日付で公表いたしました経営指針に基づき、経営の透明性向上と監督機能の強化を目的とした新経営体制への移行にあたり、新たに取締役COO及び社外取締役の候補者を決定しましたので