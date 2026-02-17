名古屋の相生山緑地を通る道路工事計画への反対署名が、市に提出されました。 【写真を見る】名古屋・相生山緑地を横断する“弥富相生山線”の工事再開に反対署名約1万5000筆を名古屋市に提出河村たかし前市長が2014年に事業廃止も８割完成をふまえ広沢一郎市長が工事再開を表明 署名は天白区にある弥富相生山線の工事再開の方針を撤回するよう求めるもので、およそ1万5000筆が集まりました。 1993年に建設が都市計画決定さ