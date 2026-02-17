ヴィッセル神戸は２月17日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ最終節でマレーシアの強豪ジョホール・ダルル・タクジムと敵地で対戦した。リーグ単独首位で、すでに決勝トーナメント進出を決めている神戸は、13日に行なわれたJ１百年構想リーグの長崎戦から中３日のアウェー戦。ターンオーバーでFW武藤嘉紀、DF酒井高徳、マテウス・トゥーレルら主力の多くは登録メンバーから外れた。スタメンにはG