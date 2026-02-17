男子個人ラージヒル後半距離でゴールする渡部暁斗＝テーゼロ（共同）最後の五輪個人種目で「桜を咲かせる」ことはできなかった。ノルディック複合個人ラージヒルの渡部暁斗は、課題の前半飛躍でK点（128メートル）に届かず、後半距離で懸命に前を追ったが、表彰台との差は大きすぎた。最後は一礼してゴール。「意外とあっさり終わっちゃうものなのか」と、落胆を隠せなかった。距離の強化との両立に苦しんできた飛躍。37歳と