ミラノ・コルティナオリンピックは１７日、ノルディック複合の個人ラージヒル（ＬＨ）がが行われた。山本涼太（長野日野自動車）は前半飛躍（ＨＳ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）を首位で折り返したものの後半距離（１０キロ）で順位を落とし、１５位だった。渡部暁斗（北野建設）は１９位、谷地宙（そら）（ＪＡＬ）は２１位。イエンスルラース・オフテブロ（ノルウェー）が個人ノーマルヒル（ＮＨ）との２冠を達成した。