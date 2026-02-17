ENEOS Powerは2月16日、猫の日（2月22日）を前に、約6,000円分のダンボールを使用した猫専用タワーマンション「ENEOS CAT TOWER」を紹介するWebムービーを公開した。声優の梶裕貴氏がナレーションを担当している。ENEOS CAT TOWER○キャンペーン割引額に相当する6,000円分の段ボールで制作同社が展開する「新生活乗り換えキャンペーン」では、ENEOSでんきへの新規申し込みで電気料金が最大6,000円割引となることをアピールしている