本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、濃厚なマロンクリームを何層にも重ねたモンブランや、ティラミス風味のわらび餅など、スイーツ好きはチェックしておきたい商品が目白押しです!2026年2月の新商品5品まとめ(2月17日〜2月23日)「イタリア栗のモンブラン 8層仕立て」(453円)「イタリア栗のモンブラン 8層仕立て」(453円)価格 : 453円販売地域 : 北海道、東北、関東、