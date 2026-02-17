ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子団体追い抜き（パシュート）準決勝（ミラノスピードスケート競技場）が１７日に行われ、２大会ぶりの金メダルを目指す日本はオランダに敗れ、３位決定戦へ回った。オランダ人のファンが会場を埋め尽くす完全アウェーの戦い。日本は高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急行）の布陣で挑み、序盤はオランダにリード。中盤に逆転を許したが、必死