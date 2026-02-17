インターネットイニシアティブ（IIJ）は2月13日、個人向け光回線インターネットサービス「IIJmioひかり」において、最大通信速度1Gbpsの「IIJmioひかり・1ギガ」から最大通信速度10Gbpsの「IIJmioひかり・10ギガ」へのプラン変更手続きを新たに設け、5月14日より受付を開始すると発表した。○「オプションセット割引」の対象にも「IIJmioひかり」を追加これまで「IIJmioひかり・1ギガ」から「10ギガ」へ変更する場合、利用者は一度