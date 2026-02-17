ボクシングの２０２５年度年間表彰式「ＪＡＰＡＮＢＯＸＩＮＧＡＷＡＲＤＳ２０２５」が１７日、東京ドームホテルで行われ、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が８年連続９度目の最優秀選手賞（ＭＶＰ）に輝いた。壇上で、今年５月に東京ドームで前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と対戦することを明言した。日本ボクシング史上最大のメガファイトが、ついに