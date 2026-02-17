女優の見上愛、上坂樹里がヒロインを務める２０２６年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（３月３０日スタート、月〜土曜・前８時）のメインビジュアルが１７日、公開された。明治時代、西洋式の看護学を学んだ「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」として活躍した大関和（ちか）さん、鈴木雅さんの２人をモデルにした物語。メインビジュアルのデザインを手がけた太田江理子氏は「着物を脱ぎ、真っ白な看護