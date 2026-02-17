「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子団体追い抜き・準決勝」（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）日本（高木美帆、佐藤綾乃、堀川桃香）は大接戦の末、逆転負けで決勝進出ならず。０秒１１差でオランダに屈し、米国との３位決定戦に回ることになった。３人が猛スピードで数センチの距離を保ちながら滑走する。その緻密な連動性と空気抵抗を極限まで抑える隊列の美しさは、まさに「個」の力を「集団」の推