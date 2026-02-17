福岡南署は17日、福岡市南区柏原4丁目34番付近の路上で同日午後5時半ごろ、小学生男児が自動車に乗車の見知らぬ男から「迷子？乗ってく？」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は黒色バンタイプの自動車に乗車、黒色パーカを着用していたという。