女優の柏木由紀子（78）が17日までに自身のインスタグラムを更新。1985年の日航ジャンボ機墜落事故で犠牲となった坂本九さん（享年43）のスタジアムジャンパー姿を披露した。柏木は「主人のスタジアムジャンパー着てみました」とつづり、愛犬を抱き、米大リーグ・ヤンキースのスタジアム・ジャンパーにデニムの若々しい姿の写真を投稿。また「オーガニックカラーでカラーリングした日」と髪色も変えたとつづった。フォロワ