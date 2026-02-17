Snow Manの目黒蓮さん（29）が17日、映画『ほどなく、お別れです』の大ヒット御礼舞台挨拶に、海外作品の撮影のためリモートで出演。都内の会場に登壇した浜辺美波さん（25）は異例の舞台挨拶に大笑いしました。イベント冒頭に司会者が「中継先から目黒蓮さんです！」と呼びかけると、劇場のスクリーンに目黒さんが登場。浜辺さんは、異例の出演形式に笑いが止まらず「やっぱりシュールであることには変わりはないなと思って」と話