4人組ロックバンドのヤングスキニーが17日、東京・日本武道館で、ワンマン公演「いつか僕は誰もが羨むバンドになってやる日本武道館」を開催した。SNS総再生回数20億回超えのヒット曲「本当はね、」やメジャーデビュー曲「らしく」などアンコールを含め全27曲を歌唱し、約8000人のファンの歓声と熱狂に包まれた。メジャーデビュー直後の23年3月に東京・代々木公園の野外ステージで「いつか僕は誰もが羨むバンドになってやるフリー