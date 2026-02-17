◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）【ミラノ（イタリア）１７日＝富張萌黄】女子団体追い抜き準決勝が行われ、前回銀メダルの日本はオランダに０秒１１差で敗れ、午後４時４１分（日本時間１８日午前０時４１分）の３位決定戦に回った。金メダル奪回に挑んだが、距離にして約１４０センチ差で敗れた。１周４００メートルのリンクを６周回って勝敗を争う団体種目。日本（