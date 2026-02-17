しかし時すでに遅し。息子が担任の先生にとんでもない発言をしてたことが発覚！小学生の個人面談で「学校でも指導していきますが、ご家庭でも〜…」とお願いされてしまうのです。さらには、わざと誘っていなかった子ども会のBBQに夫がついてきて、予想どおりママ友たちをドン引きさせてしまい…!?【まんが】哲の場合(ウーマンエキサイト編集部)