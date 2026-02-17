【ニューヨーク共同】連休明け17日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比46銭円安ドル高の1ドル＝153円09〜19銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1819〜29ドル、181円01〜11銭。このところ円買いドル売りが進んだ反動で、ドルを買い戻す動きがやや優勢となった。