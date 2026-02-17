カタール・オープン大会期間：2026年2月16日～2026年2月20日開催地：カタール ドーハコート：ハード（屋外）結果：[シモーネ ボレリ / アンドレア ババソリ] 2 - 1 [ジョンパトリック スミス / アダム パブラセク] 試合の詳細データはこちら≫ カタール・オープン第2日がカタール ドーハで行われ、男子ダブルス1回戦で、シモーネ ボレリ