2026年2月16日、中国メディアの新浪網は「名探偵コナン」の毛利蘭（もうりらん）役の声優が活動休止を発表したと報じた。記事は、「『名探偵コナン』の毛利蘭役を務める声優の山崎和佳奈が、現在病気療養中のため、医師の指示の下、当面の間、すべての活動を休止することを所属事務所が発表した」と紹介。その上で、「山崎の休止期間中、蘭の代役は『ONE PIECE』のナミ役で知られる岡村明美が担当する。興味深いことに、01年に岡村