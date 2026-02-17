巨人対ロッテの練習試合（那覇）が１７日に行われ、３―３の７回雨天コールドで引き分け。阿部慎之助監督（４６）は白熱する外野手のレギュラー争いに大きな期待を寄せた。今季２度目の対外試合となったこの日の外野布陣は、左翼に丸、中堅は日本ハムから移籍１年目の松本と、ともに今季初実戦のベテランが入り、右翼にはドラフト４位ルーキーの皆川岳飛外野手（２２）が入った。丸は安定した守備に加え、３回に先制の左越え