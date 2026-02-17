１６日、北京市前門歩行街にある北京ダックの老舗「全聚徳」で、年夜飯を味わう浙江省寧波市の観光客。 （北京＝新華社記者／李欣）【新華社北京2月17日】中国では旧暦大みそかの16日、各地で人々が温かな「年夜飯」（年越し料理）を囲み、午（うま）年の新年を祝った。１６日、浙江省永康市花街鎮山後胡村で、年夜飯を囲む家族。（永康＝新華社配信／胡肖飛）１６日、重慶市永川区の松漑（しょうがい）古鎮で開かれた合同宴会「