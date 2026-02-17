財務省が２０２６年度予算案に基づいて将来の財政状況を試算した「後年度影響試算」の概要が判明した。金利上昇に伴い、２９年度の国債の利払い費は２６年度から８・６兆円増え、２１・６兆円に膨らむ。利払い費の急増が先々の財政運営を圧迫していく見通しが鮮明に示された。２９年度の歳出総額は２６年度比１７・４兆円増の１３９・７兆円を見込む。このうち国債の利払いや償還に充てる国債費は１０兆円増の４１・３兆円とな