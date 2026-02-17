ボクシング2025年度年間表彰式が17日、都内の東京ドームホテルで行われ、前WBA世界ライトフライ級王者の高見亨介（23＝帝拳）が新鋭賞と年間最高試合（世界戦以外）をダブルで受賞した。「多分取れるなら新鋭賞は自分だろうと思っていた」といたずらっぽく笑いながら「まさかもう一ついただけるとは思っていなかった。率直にうれしい」と川満俊輝（三迫）との日本同級タイトルマッチを振り返った。高見は昨年12月、WBO同級王者