ミラノ・コルティナオリンピックは１６日、男子スーパー団体（ＨＳ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）が行われ、日本は二階堂蓮（日本ビール）と小林陵侑（チームＲＯＹ）で臨んで６位だった。二階堂は３回目に大ジャンプを決めたが、その後、悪天候で打ち切られ、２回目までの成績で順位が決まった。優勝はオーストリア。ジャンプは全日程が終了した。３回目に大ジャンプを見せた二階堂は満足そうな表情をしていた。日本が