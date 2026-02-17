ボクシングの２０２５年年度間優秀選手表彰式「ＪＡＰＡＮＢＯＸＩＮＧＡＷＡＲＤＳ２０２５」が１７日、東京ドームホテルで行われ、年間最高試合賞（世界戦）に２５年３月１３日に両国国技館で行われたＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級王座統一戦・寺地拳四朗（ＢＭＢ）―ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）戦が選出された。寺地は昨年１２月２７日、３階級制覇を懸けてＩＢＦ同級王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）に挑戦する