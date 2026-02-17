元阪神監督の矢野燿大氏（57）が、古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。期待の若手捕手に大阪桐蔭出身の21歳を指名した。矢野氏は期待の若手捕手として「DeNAの松尾（汐恩）くん」と伸び盛りの4年目の名前を挙げた。「近い将来日本を代表するキャッチャーになる。バッティングはもちろんいいんですけど、スローイングもいい」DeNAの正捕手争いは激しい。「山本（祐大）くんとかいいキャッチャーがいるんで