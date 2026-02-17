“演劇界の芥川賞”ともいわれる『岸田國士戯曲賞』の選考会が16日に行われ、ダウ90000の蓮見翔さん（28）が手がけた『ロマンス』と、大石恵美さんの『よだれ観覧車』が受賞作に選ばれました。『岸田國士戯曲賞』は、演劇界に新たなる風を吹き込む新人劇作家の奨励と育成を目的に設置された賞。新人劇作家の登竜門とされることから、“演劇界の芥川賞”ともいわれてます。蓮見さんの受賞作について、選考委員のタニノクロウさんは