¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬£±£·Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿?¤ê¤¯¤ê¤å¤¦?¤³¤È»°±ºÍþÍè¡Ê£²£´¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê£³£³¡á¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È»°±ºÍþÍèÁª¼ê¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¥Ú¥¢¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡¢À¿¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ø¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡Ù¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤ªÆó¿Í¤¬¡¢µÕ¶­¤ò´°àú¤Ê±éµ»¤ÇÄ·¤ÍÊÖ¤·