◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽１次リーグ第８節町田３―２成都蓉城（１７日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はホームで成都蓉城（中国）に３―２で勝利。１次リーグ最終戦を白星で終えた。ベスト１６の第１戦は３月３日と４日、第２戦は同１０日と１１日に行われる。＊＊＊ＦＷテテ・イェンギが初の先発起用に応えた。新戦力の２５歳は１トップで先発すると、前半７分にＤＦ林幸多郎の左サイドからのク