日本時間２２時３０分に米ニューヨーク連銀製造業景気指数（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ニューヨーク連銀製造業景気指数（2月）22:30 予想6.3前回7.7（ニューヨーク連銀製造業景気指数)