日本時間２２時３０分にカナダ消費者物価指数（CPI）（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（1月）22:30 予想0.2%前回-0.2%（前月比) 予想2.4%前回2.4%（前年比)